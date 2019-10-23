Атланта, США, , 20:18 — REGNUM Телеканал CNN планирует запустить собственный агрегатор новостей и выпустить соответственное приложение для мобильных платформ. Об этом 23 октября сообщил портал Engadget.

Согласно имеющейся информации, компания таким образом намерена бросить вызов доминированию IT-гигантов, в том числе Apple и Facebook. Ожидается, что будущая служба и приложение получат название NewsCo. Кроме новостей сервис сможет предложить пользователям оргинальный контент.

CNN — телеканал, созданный бизнесменом Тедом Тёрнером в 1980 году. Эта телекомпания первой в мире предложила и реализовала концепцию 24-часового вещания новостей. Её штаб-квартиа находится в Атланте (штат Джорджия, США).

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