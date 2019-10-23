Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM Следователь ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принял решение возбудить уголовное дело по факту тяжелого ДТП с восемью пострадавшими, произошедшего утром 23 октября в центре Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, авария произошла на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. 33-летний водитель Volkswagen Polo выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Renault Kaptur. От удара кроссовер опрокинулся и сбил семь человек на пешеходном переходе.

«В отношении водителя «Фольксвагена» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины аварии», — уточнили в Главке МВД.

Отметим, в результате ДТП тяжелее всего пострадала автоледи из «Рено» — 38-летняя сотрудница комитета по образованию Ломоносовского района Ленинградской области Надежда И. Врачам удалось стабилизировать ее состояние до стабильно тяжелого.

Также в больнице остается один из пострадавших пешеходов — в состоянии средней тяжести. Остальных врачи уже выписали на амбулаторное лечение.

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