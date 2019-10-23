Нижний Новгород, , 20:12 — REGNUM Тема проблем в здравоохранении некоторое время назад стала едва ли не номером один в информационной повестке. Сначала о качестве работы первичного звена говорил президент России Владимир Путин, затем премьер-министр Дмитрий Медведев призвал регионы модернизировать систему первичного звена.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

Тема активно сдабривается скандалами как регионального, так и федерального уровней, регулярным обсуждением недовольства населения качеством оказываемой медицинской помощи и уже никого не удивляющими массовыми увольнениями врачей. Попытки же анализировать текущую ситуацию оставляют открытыми проблемные вопросы здравоохранения.

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Ничем не выделяется среди других территорий России и Приволжский федеральный округ, в состав которого входят 14 регионов, казалось бы, таких разных, но объединенных мало отличающимися попытками сохранить остатки медицинского сообщества и пытаться лечить пациентов, иногда в условиях нехватки средств.

Так, не сильно отличаются друг от друга регионы Поволжья по объему медицинских расходов на каждого жителя, говорится в исследовании «Новых известий». В число лидирующих регионов по расходам на медобслуживание населения попали Татария, где на каждого тратится 6,46 тыс. рублей в год, а также Башкирия, Пензенская и Оренбургская области и Мордовия. В этих регионах расходы варьируются от 4,96 до 5,71 тыс. рублей на каждого жителя. Меньше всего тратят в Чувашии, Марий Эл, Саратовской и Кировской областях, а также в Удмуртии. Диапазон расходов от 2,12 до 2,94 тыс. рублей на человека.

А вот в сфере обеспеченности медицинскими кадрами Татария уже является не лидером, а аутсайдером всего округа, здесь показатель составляет 31,1 медиков на 10 тыс. жителей, в отстающие попали и Марий Эл, а также Пензенская, Нижегородская и Ульяновская области, показатель обеспеченности врачами составляет от 31,4 до 31,8 на 10 тыс. населения. Наибольшее число врачей наблюдается в Мордовии — 46,6 на 10 тыс. жителей, от 38,3 до 43,5 на 10 тыс. граждан зафиксированы показатели в Чувашии, Удмуртии, Оренбургской области и Пермском крае.

Зарплаты медиков, которые должны быть в два раза выше средней по региону до необходимого уровня не довели ни в одном регионе ПФО. Здесь в лидеры выбилась Пензенская область — зарплаты врачей в 1,96 раза больше средней в регионе, в Чувашии, Оренбургской, Кировской и Саратовской областях также приближаются к уровню, предписанному майскими указами. Отстают по зарплатам Пермский край, Самарская, Ульяновская и Нижегородская области и Татария. Зарплаты превышают среднюю по регионам в 1,68 — 1,8 раза.

Самый низкий показатель смертности в Поволжье наблюдается в Татарии — 11,4 на 1 тыс. жителей, от 12 до 12,7 на 1 тыс. населения — в Удмуртии, Башкирии, Чувашии и Марий Эл. Максимальный показатель смертности в ПФО зафиксирован в Ульяновской области — 15,1 на 1 тыс. жителей, в Саратовской и Самарской областях, а также в Пермском крае и Мордовии смертность составляет от 14 до 15 на 1 тыс. граждан.

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Издание делает вывод, что по итогам всех рассмотренных показателей, наилучшим образом дела со здравоохранением обстоят в Башкирии, в число пяти лучших по медицине регионов также попали Оренбургская область, Удмуртия, Чувашия и Мордовия. Последнее место в рейтинге заняла Ульяновская область, перед ней — Марий Эл, Самарская и Саратовская области, а также Пермский край.

По мнению директора института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, у каждой территории своя проблема, однако вопрос в том, насколько региональная система здравоохранения идет навстречу запросам субъектов.

«Практически, ни одна из систем этого не делает. Это видно по тому, насколько высок уровень смертности относительно тех денег, которые выделяются… В Татарии замечательно поставлено обучение врачей и ими много занимаются… В Башкирии — лучше информационная система, помогающая врачам, в Мордовии — лучше отношение к пациентам. На мой взгляд, достаточно тяжелая ситуация в Саратове. Там много проблем. Скорее всего, саратовское здравоохранение пока ещё не дотягивает до нужного уровня», — заключила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе численность врачей по итогам 2018 года сократилась на 1030 специалистов или почти на 1% по сравнению с 2017 годом. Средний показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения также снизился с 36,4 до 36 на 10 тыс. жителей округа. В среднем в России обеспеченность врачами составляет 37,4 на 10 тыс. населения. Лидером является Чукотский автономный округ — 66,5 на 10 тыс. населения, наименее обеспечена медиками Курганская область — 24,2 на 10 тыс. граждан.

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Средняя зарплата врачей и медицинских работников в Приволжском федеральном округе, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составила в первом полугодии 2019 года 59 249 рублей. В среднем российские врачи получают по 79 231 рубль в месяц. Самые высокие в России зарплаты медиков наблюдаются в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — 188 830 рублей и 183 382 рубля соответственно. Самые низкие заработки у медиков Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, здесь врачи получают не более 44 780 рублей.