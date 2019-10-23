Москва, , 19:45 — REGNUM Знаменитая американская компания Levi Strauss & Co. представила коллекцию осень-зима 2019 линии Made&Crafted. Дизайнеры бренда при ее создании вдохновлялись классической русской архитектурой и элементами Старого Запада. Об этом сообщает интернет-журнал The Blueprint.

Николь Арбур, глобальный директор по дизайну женских коллекций: «На самом деле было довольно легко объединить эти две стилистики. Вестерн — родной для нас стиль, элементы которого присутствуют в большинстве наших коллекций. Поездка в Россию по-настоящему вдохновила нас. Особенно поразила монументальность всего, что нас окружало».

Лицами коллекции стали инфлюенсеры из разных стран Европы. Россию представила модель Анна Александрова.