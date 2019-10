Санта-Моника, США, , 19:38 — REGNUM Студия Naughty Dog хочет, чтобы Элли из The Last Of Us 2 стала самым сложным персонажем в истории видеоигр. Об этом 23 октября сообщил портал Wccftech.

Об этом журналистам расказала сценарист проекта Хэлли Гросс. Она отметила, что над этой задачей сейчас работает вся компания, назвав дизайнеров, аниматоров и художников проекта «волшебниками».

Релиз The Last Of Us 2 запланирован на 21 февраля 2020 года. Это игра про постапокалипсис, выполненая в жанрах приключенческоо боевика с элементами survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов) и стелс-экшена (игрок должен выполнять задания в скрытном режиме, не поднимая тревогу).

