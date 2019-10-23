Москва, , 19:33 — REGNUM В московских школах имеют место прецеденты, когда детей, питающихся бесплатно, отсаживают от других участников в столовой. Об этом 23 октября заявил юрист региональной общественной организации «Объединение многодетных семей Москвы» Сергей Кунин на общегородском онлайн-совещании.

Школьная столовая Mos.ru

«Московским ученикам начальной школы повезло — все они пользуются правом на бесплатное питание за счет бюджета Москвы. Многодетные семьи имеют право на более расширенные льготы: на двухразовое питание в виде завтрака и обеда», — сообщил юрист.

Такие же льготы имеют дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, которые получают пенсию по потере кормильца.

«Москва активно развивает вопросы информирования на сайтах практически всех учебных заведений есть масса информации. Однако процентов 20 родителей сталкиваются с различными вопросами. Не с первой попытки получается подать заявление на бесплатное питание, но это все решается», — заявил Кунин.

Юрист рассказал, что родители сообщали ему, что в отдельных учебных заведениях детей, питающихся бесплатно, сажают в столовой отдельно от всех остальных.

«Также многодетные родители и другие льготные категории обращают внимание на разное меню для льготников. Есть случаи, когда детей отдельно сажают. Отдельно льготников, отдельно платников», — отметил Кунин.

После этого ведущие призвали его «назвать конкретную школу», где такое происходит или вообще не говорить о подобных вещах.

«При интересе могут предоставить данные на конкретную школу. Я намеренно не касаюсь вопроса качества питания, но к нему тоже есть вопросы на которые надо дать ответы», — ответил юрист.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве увеличивают расходы на образование детей — департамент образования