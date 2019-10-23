Курск, , 19:22 — REGNUM В Курске на отлов безнадзорных животных в ноябре выделят 360 тысяч рублей из областного бюджета и 600 тысяч рублей — из областной казны. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

За отлов животных отвечает ООО «Добрый город», но власти планируют дополнительно привлечь к этой работе специализированные организации. Также планируется строительство пункта передержки в деревне Лобазовка. Сейчас он вмещает около 60 животных, но его собираются расширить, чтобы можно было разместить до тысячи собак. Строительство должно начаться ещё в 2019 году.

Власти также обратили внимание на проблему пункта передержки в деревне Чаплыгино. Он принадлежит ООО «Экосервис», но компания не сотрудничала с учреждениями государственной ветеринарной сети. Фирме рекомендовали заключить договор об оказании услуг со станцией по борьбе с болезнями животных Курского района, а замгубернатора Сергей Стародубцев пообещал лично взять ситуацию под контроль.