Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Петербургское Законодательное собрание и Смольный не поддержали идею создания своеобразной буферной зоны вокруг знаменитых на весь мир петергофских парков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправку в закон о зеленых насаждениях общего пользования предложил 23 октября депутат Михаил Амосов. Он обратил внимание, что Луговому и Александринскому парку необходима буферная зона вокруг них, так как ее предполагается застроить. В результате могут пострадать не только сами парки, но и водоводящая система для петергофских фонтанов, которой могут нанести ущерб.

Однако представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что Смольный инициативу не поддерживает, так как в этих зонах не было инвентаризации в 2018 и 2019 годах, заявок на 2020 год тоже не поступало. В итоге парламентское большинство за поправку не проголосовало.

Заметим, Амосов неоднократно обращал внимание, что аргумент о необходимости инвентаризации чиновники приводили ему и в случае с Муринским парком, который он давно пытается внести в ЗНОП. В результате там было выдано разрешение на застройку части территории спорткомплексом, причем инвентаризация явно была проведена — насчитали 170 деревьев, которые следует пустить под вырубку.