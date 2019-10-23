Лиссабон, , 19:17 — REGNUM В 2019 году впервые была вручена награда в номинации «Туристическое направление, доступное для всех» в конкурсе Всемирной туристической организации. Португалия стала первым победителем, сообщает информационный портал RTourNews.

Эта награда вручается за создание страной благоприятных условий для путешествий для всех групп населения — в особенности для людей с ограниченными возможностями. Португалия еще в 2016 году запустила программу по привлечению средств в сферу туризма для создания инклюзивной среды. В рамках этой программы были созданы специальные маршруты для людей с ограниченной мобильностью, и все больше отелей и объектов социальной инфраструктуры были оснащены всем необходимым для людей с особыми нуждами.

Отдельной инициативой Португалии стало создание целых учебных направлений, на которых учат тому, как сделать туризм более доступным для людей с ограниченными возможностями.