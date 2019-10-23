Курск, , 18:52 — REGNUM В Курской области с 18 по 27 сентября было возбуждено 80 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД по итогам межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак».

В ходе операции было составлено 63 административных протокола и изъято около трёх килограмм наркотиков, большая часть из которых была растительного происхождения. Было выявлено четыре факта культивации наркосодержащих растений. Общая площадь уничтоженных посевов составила более 2,3 тыс. квадратных метров.

К ответственности за употребление наркотиков привлекли 54 человек. Также полицейские проверили граждан, ранее привлекавшихся за связанные с наркотиками преступления, и выявили 28 административных правонарушений.