Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Один пешеход и водитель автомобиля «Рено», которые пострадали в ДТП в Петербурге на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, продолжают оставаться в больнице, остальные четверо пострадавших выписались. Об этом в своём микроблоге сообщает вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Напомним, страшная авария произошла в среду, 23 октября. 33-летний водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Renult Kaptur, которым управляла женщина. От удара «Рено» опрокинулся и сбил идущих по пешеходному переходу семь человек.

«По состоянию на 18:00 в стационарах города остается двое пострадавших: в НИИ скорой помощи — один (средней тяжести); в Мариинской (больнице) — один (стабильно-тяжелое)», — написала Анна Митянина.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, врачам Мариинской больницы к вечеру удалось стабилизировать состояние пострадавшей автоледи. По имеющимся данным, за рулем «Рено» находилась 38-летняя Надежда И., сотрудница комитета по образованию Ломоносовского района Ленинградской области.

Отметим, в настоящий момент на месте происшествия продолжают работу следственные органы МВД. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП все ещё не решён, идет проверка.

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