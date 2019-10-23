Москва, , 18:54 — REGNUM Систему поощрений предложил разработать заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов для аккуратных водителей. Предложение было выдвинуто 23 октября в ходе встречи с делегатами съезда «Деловая Россия», о чём журналистам сообщил представитель Акимова.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

Акимов пояснил, что одной из важных задач в России является стимулирование водителей к безопасному поведению на дороге. Это можно сделать, по мнению Акимова, используя онлайн-контроль за транспортными средствами и систему денежных поощрений для аккуратных водителей.

Акимов выразил уверенность, что в будущем будет полностью перестроена система поощрений и дополнительных бонусов по аккуратному вождению. Например, такими бонусами, по словам Акимова, водитель мог бы оплачивать штрафы.

Как отметил Акимов, водитель, демонстрирующий правильное поведение на дороге, обеспечивает безопасное движение и другим его участникам. Это, по словам Акимова, нужно поощрять, но при этом надо видеть транспортное средство.

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