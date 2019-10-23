Москва, , 18:05 — REGNUM Известная российская телеведущая Елена Малышева сообщила журналистам, что она чувствует себя хорошо и вскоре вернется к рабочему процессу. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 23 октября.

Елена Малышева Government.ru

Напомним ранее Малышева на своей странице в сети Instagram сообщила, что она госпитализирована с гипертоническим кризом. Малышева даже провела трансляцию из кареты скорой помощи, которая доставляла её в больницу.

Позднее Малышева сообщила, что повышенное давление было связано с сильной головной болью.

Сейчас Малышева уверяет, что у нее все хорошо. Давление стабилизировалось, и вскоре она планирует вернуться к работе.

Напомним, что на телевидении Малышева ведет передачу «Жить здорово», посвященную медицине и здоровому образу жизни.