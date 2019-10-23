Липецк, , 18:04 — REGNUM В Липецкой области бывший начальник лечебно-исправительного учреждения регионального УФСИН признан виновным в превышении должностных полномочий при исполнении госконтрактов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В 2016 году начальник учреждения по указанию руководства заключил государственные контракты на поставку товаров для нужд колонии — растительного масла. При этом он нарушил предусмотренный законодательством порядок, и единственный поставщик получил преимущество при заключении контракта. Товар был полностью оплачен, и начальник учреждения в документах указал, что колония получила указанное в контракте количество масла. Однако по факту учреждение недополучило почти треть от общего объёма продукции. Ущерб, причинённый бюджету, составил более 20 миллионов рублей.

Обвиняемый признал вину дело рассматривалось в особом порядке. Бывшему начальнику колонии назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.