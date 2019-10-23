Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Первые пробные светоотражающие столбики «Классика», стилизованные под петербургскую архитектуру, появились на островке безопасности на перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов.

Они должны помочь автомобилистам лучше ориентироваться в темное время суток и повысить уровень безопасности дорожного движения в центре города. Об этом в среду, 23 октября, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

«Реализация пилотного проекта направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения в центре города. Сигнальные столбики выделят приподнятые островки, а светоотражающая пленка привлечет внимание водителей и пешеходов», — заявляют в КРТИ.

Компания-подрядчик «Траектории» обустроила островок безопасности за свой счет. По словам генерального директора Сергея Бурлуцкого, стоимость установки составила 75 тыс. рублей.

Напомним, вопрос об установлении сигнальных столбиков был поднят после страшного ДТП на Невском весной 2019 года. Водитель BMW, находясь в наркотическом опьянении, выехал на тротуар и сбил пять человек. В результате двое скончались от полученных травм, трое оказались в больнице. Сейчас идет суд.

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«Столбики «Классика» изготовлены из высокопрочного эластичного пластика тёмно-коричневого или тёмно-серого цвета, обладающего ударопрочной вязкостью. В случае наезда авторанспорта обеспечивается минимальный травмирующий и разрушающий эффект как для участников дорожного движения, так и для самих столбиков.

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