Тамбов, 23 октября 2019, 17:44 — REGNUM В Тамбовской области начал работать специализированный информационный ресурс, на котором каждый желающий сможет быть в курсе основных новостей, связанных с реализацией национальных проектов в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
На ресурсе будут размещаться все основные новости по теме реализации нацпроектов в регионе, фотоотчеты по создаваемым объектам, видеоматериалы. Вопросы реализации нацпроектов глава администрации Тамбовской области Александр Никитин держит на постоянном контроле.
На сайте можно оценить процесс реализации нацпроектов, проголосовав, нравятся ли преобразования. Кроме того, здесь размещены документы, обеспечивающие выполнение нацпроектов в регионе, атлас участия в них муниципалитетов Тамбовской области, большой объем других данных.
Созданный сайт — часть широкой информационной кампании по освещению реализации национальных проектов в регионе, результатом которой стало включение Тамбовской области в топ-20 медиарейтинга по упоминаемости регионов в контексте майского указа президента по данным компании «Медиалогия».