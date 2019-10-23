Буй, Костромская область, , 17:41 — REGNUM Костромской суд оштрафовал региональный центр оценки качества образования за нарушения при проведении итоговой аттестации выпускников девятых классов, — сообщает «Российская газета».

Причиной стал скандал на основном государственном экзамене по русскому языку в городе Буй Костромской области. Вместо специального бланка, девятиклассники писали изложения на оборотной стороне листов, которые им выдали. При проверке сканер не смог полностью прочитать работы, и все 19 человек получили низкие оценки за экзамен.

Прокуратура выяснила, что сотрудники «Регионального центра оценки качества образования «Эксперт» знали об этом нарушении, но не передали ее председателю государственной экзаменационной комиссии. Он был вправе аннулировать результаты и дать возможность ученикам пересдать итоговую аттестацию.