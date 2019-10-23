Курск, , 17:25 — REGNUM В число победителей второго конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества вошли 12 проектов из Курской области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, они в общей сложности получат 12,5 млн рублей.

Студенческий клуб «Гепард» представил проект развития адаптивной физической культуры и спорта среди студентов с ограниченными возможностями здоровья. Деньги от фонда также получат детский центр спортивной гимнастики и детско-юношеская досуговая организация «Гармония», которая займётся организацией этнографического образовательного конкурса-фестиваля.

На конкурс из Курской области поступило 37 заявок. В следующий раз регион намерен увеличить количество проектов, которым необходима поддержка президентского фонда. Прием заявок на третий конкурс продлится до 25 ноября.