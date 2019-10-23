Москва, , 17:18 — REGNUM За пять лет существования проекта «Героям — быть!» это звание получили почти 60 человек. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM заявила исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

«За время существования инициативы мы получили около 300 заявок из 65 регионов РФ. В проекте приняли участие порядка 50 предприятий производственного сектора. Кстати, в этом году у нас уже есть определенные рекорды — впервые у нас так много заявок от благотворительных фондов и волонтерских организаций», — подчеркнула Топильская.

Проекту исполняется 5 лет в 2019 году. За это время из корпоративной инициативы он превратился во Всероссийский проект в области социальной ответственности.

«Мы очень верим в проект и его смысл. Рассказывая о добре, неравнодушии и человеческих качествах простых людей, мы пытаемся распространять эти ценности, воспитывать правильные ценности и патриотизм в молодежи, развивать системное волонтерство по всей стране», — отметила Топильская.

Отметим, что проект «Героям — быть!» посвящён слесарям-электрикам, инженерам, машинистам, химикам-технологам, бухгалтерам. В нём участвуют сотрудники заводов, фабрик и научных центров, высаживают леса, спасают людей из пожара, помогают одиноким пенсионерам и детским домам, получают патенты на изобретения. Некоторые из них совершают подвиги длиною в целую жизнь и на протяжении многих лет являются донорами крови и волонтерами благотворительных фондов. Как отмечают организаторы, именно эти люди должны быть кумирами современного поколения, а не супергерои из американских комиксов.

В настоящее время идёт народное онлайн-голосование, после чего к выбору победителей приступят члены жюри. Вручение юбилейной премии «Героям — быть!» состоится в Москве в ноябре 2019 года. Герои будут определены по девяти номинациям: «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность), «Спасательный круг» (спасение чужой жизни), «Оберегая планету» (защита окружающей среды), «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни: многодетство, донорство), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области производственной или научной деятельности), «Кулибины нашего времени» (многолетние трудовые достижения, изобретения), «Вирус добра» (для фондов и благотворительных организаций), «Команда героев» (для компаний, реализующих инициативы в области корпоративной социальной ответственности).