Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, который 20 октября, нарушив правила дорожного движения, спровоцировал аварию с трамваем. В ДТП пострадали 15 человек, находившихся в маршрутке. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, столкновение маршрутного такси и трамвая произошло в воскресенье около шести часов вечера на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. В результате столкновения с трамваем маршрутка опрокинулась. В ДТП пострадали, в том числе, двое несовершеннолетних (9 и 14 лет).

«По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии ГСУ ГУ МВД России в отношении водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД)», — говорится в сообщении Главка МВД.

Следователями принято решение о задержании подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу по решению суда. Расследование продолжается.

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