Астрахань, , 17:15 — REGNUM Областная детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой в Астрахани получила пять новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Как сообщила пресс-служба областной администрации, оборудование медицинскому учреждению подарила компания «Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

Стоимость нового оборудования составила более девяти миллионов рублей. Аппараты предназначены для вентиляции лёгких у новорождённых и детей раннего возраста. Применять их можно при лечении пациентов с весом от 500 грамм.

Отделение реанимации и интенсивной терапии №3 детской больницы ежегодно принимает более 300 новорождённых. Среди них — недоношенные дети или младенцы с экстремально низкой массой тела, а также дети после хирургических вмешательств, в тяжелом состоянии.