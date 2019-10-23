Посёлок городского типа Богородское, Московская область, , 16:54 — REGNUM В Богородском, Жуковском и Серпуховском городских округах Московской области управляющие компании провели перерасчет платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Жителям вернули 700 тыс. рублей. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

По словам руководителя ведомства Ольги Фединой, по предписаниям Госжилинспекции управляющая компания вернула 425 тыс. рублей жителям поселка Зеленый Богородского г.о. Еще 196 тыс. рублей вернулись жителям многоквартирного дома в Жуковском. В Серпухове собственникам двух квартир выплатили 57 тыс. рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в четырех муниципалитетах Московской области управляющие компании принудили привести в порядок фасады жилых домов.

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