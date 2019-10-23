Могадишо, 23 октября 2019, 16:55 — REGNUM По данным гуманитарного агентства ООН, уже по меньшей мере 72 000 человек стали вынужденно перемещенными лицами в результате наводнения в городе Белет-Вейне и других близлежащих деревнях в центральной части Сомали, в то время как уровень реки Шабелле все еще продолжает расти. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Ребенок. Сомали
Ребенок. Сомали

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что его специалисты примкнули к местным властям для расширения и активизации гуманитарного реагирования, отметив, что нехватка укрытий является серьезной проблемой. «Если уровень воды в реке продолжит подниматься и превысит уровень высокого риска, нам придется на моторных лодках доставлять людей в безопасные места», — предупреждает УКГВ в своем последнем сообщении о наводнениях в Сомали.

«В настоящее время в этом районе находится всего четыре лодки, но потребуется гораздо больше. Местные власти обратились к нам с призывом о срочной гуманитарной помощи в связи с ухудшением ситуации», — говорится в сообщении.

Эксперты по продовольственной безопасности предупреждают, что наводнения, которые сделали некоторые дороги непроходимыми и отрезали тысячи людей от помощи, могут обратить вспять многие гуманитарные достижения, сделанные ранее в центральной и южной частях Сомали.