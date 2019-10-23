Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Глава Riot Games Николо Лоран рассказал, что в их предстоящей игре Project A основной акцент делается на тактику и стрельбу. Об этом сообщает портал PCGamesN 23 октября.

У каждого персонажа в Projeсt A будут свои уникальные способности, но, по словам Лорана, ими нельзя будет наносить урон. Также глава Riot отметил, что у всех героев в предстоящей игре будут одинаковые хитбоксы (зоны поражения).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, менеджер компании Riot Games заявил, что Project A будет больше похожа на Counter Strike, чем на Overwatch. Он также отметил, что персонаж игрока не сможет возродиться после смерти.

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