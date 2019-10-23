Аддис-Абеба, , 16:54 — REGNUM Согласно анализу Альянса за доступный Интернет (A4AI), африканцы по-прежнему платят слишком много за доступ в Интернет из-за множества проблем, включая низкие инвестиции в инфраструктуру и слабую конкурентную среду на местных рынках. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ECADF.

Чтобы подключить всех африканцев к интернету к 2030 году, потребуются инвестиции в размере около 100 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы будет направлена на инфраструктурные расходы. Но в большинстве африканских стран в настоящее время нет политической среды, необходимой для того, чтобы эти расходы оправдывали себя, согласно последнему отчету о доступности широкополосного доступа A4AI. В отчете анализируется текущая способность национальной политики «снизить отраслевые затраты и в конечном итоге создать более доступную широкополосную связь».

В отчете отмечается, что одной из основных причин такого положения африканских жителей является отсутствие конкурентных рынков, на которых работают многочисленные операторы широкополосной связи. Влияние отсутствия конкуренции отражается в высоких расходах на доступ в интернет на континенте, при этом средняя цена одного гигабайта данных составляет 7,12% от среднемесячной заработной платы, что намного выше установленного целевого показателя доступности в 2% от среднего дохода.

В среднем, согласно анализу A4AI, пользователи в странах, где отсутствует значительная конкуренция, также называемые «консолидированными рынками», платят на мобильные гигабайты дополнительные 3,40 доллара США за гигабайт. Одним из ярких примеров является Эфиопия, вторая по численности населения страна Африки, где государственная телекоммуникационная компания имеет монополию на рынке. Отражая взаимосвязь между конкурентными рынками и доступностью широкополосной связи, Эфиопия занимает второе место по индексу доступности по стоимости, уступая лишь разрушенному войной Йемену.