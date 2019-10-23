Аддис-Абеба, , 16:50 — REGNUM Российская академия наук намерена открыть ряд своих филиалов в государствах Африки, в том числе в Эфиопии. По словам заместителя председателя РАН Юрия Балеги, планируется, что филиалы академии будут открыты в Эфиопии, Уганде, ЮАР и Египте. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Здание РАН в Москве Сергей Сапель © ИА Красная Весна

Сообщается, что в настоящее время ведутся обсуждения, когда африканские государства смогут приступить к осуществлению мероприятий, необходимых для открытия в них филиалов РАН.

Балега отметил, что поскольку в собственность российского посольства в Эфиопии во время императорского правления было передано более 50 гектаров земли, то условия для открытия филиала РАН там же достаточно благоприятные.

По сообщению СМИ, ранее РАН открыла свое представительство в Париже, а также планировала открыть филиалы в Швейцарии, Южной Корее, Германии, США и Китае.