Вашингтон, , 17:10 — REGNUM В сети появился трейлер «Войны на Тихом океане» — так называется пятый сезон в Battlefield V. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале игры 23 октября.

В пятом сезоне Battlefield V появятся две новые фракции: США и Япония. Также геймеры получат уникальные игровые карты и новые виды оружия.

Напомним, Battlefield V — это шутер от первого лица, последняя вышедшая игра в популярной одноимённой серии. Релиз проекта состоялся 9 ноября 2018 года.

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