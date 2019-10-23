Красногорск, , 16:38 — REGNUM В четырех муниципалитетах Московской области управляющие компании принудили привести в порядок фасады жилых домов. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Так, по предписаниям ведомства устранили нарушения в Лобне, Сергиевом Посаде, Мытищах и Талдоме. Ранее в ряде домов указанных округов зафиксировали неудовлетворительное состояние межпанельных швов, неисправности водостоков, отслоения штукатурки и прочие косметические или опасные для жители проблемы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на освещение по программе «Светлый город» в 2020 году из бюджета выделят 250,8 млн рублей.

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