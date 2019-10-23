Брюссель, , 19:41 — REGNUM 22 октября Еврокомиссия включила в список запрещенных пестицидов неоникотиноиды.

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное решение связано с тем, что данные токсины опасны для людей и пчел. Широкое использование данных пестицидов в последние годы привело к сокращению популяции пчел в Европе.

Поскольку пчелы принимают непосредственное участие в процессе опыления растений, спад их численности вызвал серьезные опасения не только среди фермеров, но и среди экономистов.

Ранее Еврокомиссия запретила использование клитианидина, имидаклоприда и тиаметоксама, поскольку данные вещества негативно влияют на нервную систему насекомых, в том числе и пчел.