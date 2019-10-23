Махачкала, , 18:28 — REGNUM В медучреждения Дагестана по программе «Земский доктор» в 2019 году трудоустроились 174 врача. Для выполнения запланированной нормы до конца года необходимо привлечь еще порядка 50 специалистов, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, по программе «Земский доктор» врачи переезжают на работу в села и небольшие города с населением до 50 тыс. человек. Специалисты, отправившиеся в глубинку, получают единовременное пособие в размере 1 млн рублей. В феврале сообщалось, что в 2019 году по данной программе в Дагестане планируется трудоустроить 224 врача.

На сегодняшний день в республике наибольшее число «земских докторов» отправились работать в Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский и Хасавюртовский районы, а также в города Кизилюрт и Дагестанские Огни. Среди аутсайдеров в реализации программы — Ахвахская, Ахтынская, Ботлихская, Дахадаевская и Шамильская центральные районные больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане программа «Земский доктор» действует с 2012 года, за исключением 2014 и 2015 годов. С тех пор на работу в больницы районов и малых городов устроились более тысячи специалистов.

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