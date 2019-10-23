Красногорск, , 16:27 — REGNUM В Чехове построят новую общеобразовательную школу на 825 мест. Строительство планируется завершить в 2021 году. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса региона Владимира Локтева, на данный момент завершается этап проектирования школы. При разработке проекта особое внимание уделяют вопросам удобства передвижения, безопасности и комфорта учеников. Также планируется благоустроить прилегающую к школе территорию. Финансирование строительства осуществляют за счет средств регионального бюджета.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области приступили к строительству трех новых объектов образования.

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