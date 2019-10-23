Аддис-Абеба, , 16:48 — REGNUM Очередная вспышка насилия произошла в нескольких городах, окружающих столицу Эфиопии, после того, как этническая молодежь оромо заблокировала дороги, ведущие в Аддис-Абебу. Магистрали из городов Сулюльта, Алемгена и Бураю в Аддис-Абебу были заблокированы из-за того, что молодые активисты, перекрыв дороги, протестовали и скандировали лозунги в поддержку своего лидера-активиста Джавара Мохаммеда. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ezega.

Лидер движения Джавар Мохаммед на своей странице в Facebook заявил, что его охранникам было приказано покинуть его резиденцию, а сама резиденция была окружена силами безопасности Эфиопии. Однако его утверждение не было подтверждено со стороны властей.

Полиция Эфиопии использовала слезоточивый газ для разгона протестующих в указанных городах, где были заблокированы магистрали, а передвижение людей было ограничено.

По данным СМИ, десятки людей были ранены в столкновениях с полицией в районе Боле Бульбуля в Аддис-Абебе, а деловые операции и транспортные услуги в пригороде столицы Деберзейте были приостановлены.

Вспышка насилия произошла вслед за предупреждением премьер-министра Абия Ахмеда, заявившего во время заседания парламента, что его правительство примет необходимые меры против владельцев СМИ, работающих над тем, чтобы подорвать единство эфиопской нации, независимо от того, говорят ли они на амхарском языке или на языке оромо.