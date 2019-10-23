Черкесск, , 16:21 — REGNUM Адвокат родственника Рауля Арашукова, задержанного 22 октября, считает, что это было сделано в целях «оказания давления» на находящегося в СИЗО советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз».

Напомним, Беслан Арашуков — племянник подозреваемого в хищении газа в составе организованного преступного сообщества Рауля Арашукова, был задержан в родном ауле Арашуковых в Карачаево-Черкесии. По словам представителя защиты Артема Шарко, ему планируют предъявить обвинение в хищении денежных средств на поставках газа, пишет «Интерфакс-Юг».

При этом, по словам адвоката, Беслан Арашуков не является сотрудником газовых компаний. Как сообщалось, вместе с ним был задержан еще ряд лиц, в том числе заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба. Он приходится братом жены экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

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Напомним, уголовное дело в отношении отца и сына Арашуковых было возбуждено в январе 2019 года. Их обвиняют в хищении газа у Газпрома на сумму свыше 30 млрд рублей.