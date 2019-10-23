Кабул, , 16:43 — REGNUM 22 октября официальные представители Министерства информации и культуры Исламской Республики Афганистан заявили, что глава ведомства Хасина Сафи провела встречу с представителями средств массовой информации.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», эта встреча прошла в формате заседания Высшего совета по средствам массовой информации. На заседании также присутствовали другие чиновники этого ведомства.

По словам официальных представителей Министерства информации и культуры Афганистана, участники этого заседания обсудили текущую политику ведомства в сфере оказания поддержки СМИ и высказали свои предложения по совершенствованию курса Министерства.

В ходе заседания министр информации и культуры Афганистана заверила, что правительство и далее будет стремиться оказывать всестороннюю поддержку афганским СМИ.

Хасина Сафи добавила, что все вопросы, связанные со СМИ, должны решаться в рамках проводимой Министерством информации и культуры политики.