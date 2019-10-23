Кундуз, Афганистан, , 16:41 — REGNUM 22 октября официальные представители губернатора афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) заявили, что 200 временно перемещенных семей получили продовольственную и другую помощь.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», помощь перемещенным семьям была оказана со стороны активистов неправительственной организации, занимающейся оказанием помощи детям.

Эти перемещенные семьи были вынуждены покинуть родной уезд Ишкамиш провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан), так как там проходили активные бои между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей губернатора провинции Кундуз, помощь, предоставленная этим семьям, в значительной мере поможет улучшить условия их жизни.

В свою очередь эти перемещенные семьи поблагодарили государство за оперативную реакцию на ухудшение ситуации в уезде и принятие необходимых мер и выразили надежду, что смогут вернуться в родной уезд до начала зимнего сезона.