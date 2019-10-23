Симферополь, , 16:03 — REGNUM Единственная в Крыму и вторая в России эргокомната открылась в Симферопольской городской клинической больнице №7, сообщает 23 октября пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им В. И. Вернадского.

Эргокомната предназначена для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В вузе отметили, что восстановление бытовых навыков больного является главной задачей реабилитации, поэтому создание такой комнаты стало своевременным решением.

Кроме того, новое направление позволит проходить практику студентам Медицинской академии КФУ, стажироваться, обучаться, внедрять новые технологии и навыки, начиная со студенчества.

Эргокомната в Симферополе открылась при поддержке Всероссийского фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ». Аналогичное решение сегодня существует на базе одного из лечебно-профилактических учреждений в Москве.

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