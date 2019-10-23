Хасавюрт, Дагестан, , 16:05 — REGNUM Десятки жителей микрорайона Олимпийский дагестанского города Хасавюрта выступили против строительства детского сада на месте футбольного поля. Горожане с плакатами собрались на сход и высказали свою позицию по этому вопросу.

По данным местных жителей, администрация Хасавюрта планируют построить новый детский сад на 120 мест на территории школы №17. При этом власти собираются лишить детей единственного в микрорайоне футбольного поля.

«Сегодня приехали проектировщики, чтобы отделить территорию для детского сада. На кадастровой карте уже территория школы площадью 2,5 га разделена на две части», — цитирует «Черновик» жителя микрорайона Арслана Исаева.

По его словам, для строительства дошкольного учреждения власти могли бы найти и другое место. Например, участок возле той же самой школы площадью 1,1 га с заброшенными корпусами бывшего детского сада, который в 90-е годы был приватизирован и уже многие годы пустует. Горожане считают, что администрация Хасавюрта давно уже могла через суд изъять этот участок и там построить новый детский сад, не лишая их футбольного поля.

Корреспондент ИА REGNUM обратился в связи с инцидентом в администрацию города и ждет официальных комментариев.