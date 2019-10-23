Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM Похороны уроженцев Чечни, погибших в результате бытового конфликта в хуторе Чернозубов Ростовской области, состоятся в Чечне. Семья Бациевых забрала тела своих родных, чтобы предать земле по чеченским обычаям на родине, пишет 161.RU.

Всего в перестрелке погибло три мужчины из этой семьи — Арби, Идрис и Ислам — два брата и племянник. Местные жители отзываются о членах семейства как о людях положительных, бесконфликтных и трудолюбивых.

По данным местных СМИ, в настоящее время в селе Чернозубов ведутся следственные действия. Дорога к хутору перекрыта силовиками, возле дома Бациевых дежурит ОМОН, дом семьи Дакишвили, члены которой участвовали в перестрелке, оцеплен.