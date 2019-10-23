Токио, , 15:55 — REGNUM Геймеры нашли в файлах игры Code Vein несколько озвученных диалогов о пицце. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 22 октября.

В найденных диалогах герои игры обсуждают заведение Domino's Pizza и представленную в нём пиццу. Сообщается, что в релизную версию игры эти фразы не попали.

Напомним, Code Vein — это ролевой экшен от японской компании Bandai Namco. В нём игроки управляют персонажем-вампиром, сражающимся с чудовищами в постапокалиптичном мире.

Читайте ранее в этом сюжете: В США девушку застрелили во время игры в Pokemon GO

Читайте развитие сюжета: В игру ARK: Survival Evolved пришёл Хэллоуин