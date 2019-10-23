Рим, , 15:49 — REGNUM Первая в истории всеобщая забастовка профсоюзов, которая пройдет в Риме 25 октября, затронет не только все виды городского транспорта, передает Agenzia Italia в среду, 23 октября.

Рим Kookay

Помимо метрополитена, автобусов и поездов, не будут работать городские музеи, службы по вывозу мусора, а также некоторые другие городские службы.

Забастовка продлится 24 часа, однако с 5:30 до 8:30, а также с 17 до 20 часов работники сферы транспорта будут осуществлять так называемые «гарантированные» перевозки.

Профсоюзы считают неудовлетворительной работу администрации Рима под руководством Вирджинии Раджи. Ключевые, по их мнению, проблемы, с которыми нынешняя администрация города не может справиться — это ситуация с вывозом мусора и с работой городского транспорта.

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