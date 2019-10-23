Вашингтон, , 15:51 — REGNUM В США 21-летняя Кайла Кампос погибла во время игры в Pokemon GO. Девушка случайно стала свидетелем ограбления и была застрелена грабителем, сообщило игровое издание Kotaku 22 октября.

Девушка вместе со своим молодым человеком ловила покемонов в машине, когда увидела двух вооружённых мужчин. Пара попыталась уехать, но один из грабителей успел совершить несколько выстрелов по автомобилю — одна из пуль попала в Кайлу.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра. В ней геймеры должны путешествовать по реальному миру, чтобы ловить виртуальных существ — покемонов.

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