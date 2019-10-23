Архангельск, , 15:44 — REGNUM За 9 месяцев текущего года число безработных в Архангельской области выросло на 4,8%. В поиске работы официально находятся 8,3 тысяч жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

По данным службы занятости, число вакансий не намного превышает число незанятых — на одно «свободное место» приходится 0,7 человек.

По данным статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций за этот период составила более 51 тыс. рублей, что почти на 7% выше, чем годом ранее. При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она увеличилась только на 1,7%.