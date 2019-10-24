Москва, 24 октября 2019, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 24 октября: немцы начали карательную операцию «Хубертус».

24 октября 1943 года немцы начали против партизан Гомельского района карательную операцию «Хубертус».

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