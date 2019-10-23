Красногорск, 23 октября 2019, 15:46 — REGNUM В Подмосковье заработала интерактивная карта «Здоровая ферма» с информацией о фермерских предприятиях и хозяйствах региона. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам главы ведомства Андрея Разина, с помощью карты жители смогут получить информацию о действующих сельхозпроизводителях региона. Сервис содержит сведения о 200 фермерских хозяйствах и 9 тыс. личных и подсобных хозяйствах.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 44 округах Московской области 19 и 20 октября прошло 75 сельскохозяйственных ярмарок.
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