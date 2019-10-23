Грозный, , 15:40 — REGNUM В Чечне введён запрет на проведение регистрационных действий в отношении 65 тыс. автомобилей. Причина — долги их владельцев, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, при наличии любых долгов, даже если их сумма составляет всего 100 рублей, приставы выносят постановление о наложении запрета на проведение регистрационных действий с автотранспортом, если он имеется в наличии у должника.

Проблемы у владельцев машин могут возникнуть при попытке продать машину. В ГИБДД на попавший под запрет автотранспорт не выдадут новые документы до тех пор, пока бывший хозяин не погасит свои долги.

Таким образом, с начала 2019 года было взыскано долгов после введения этой нормы на сумму около 250 млн рублей.