Монровия, , 15:32 — REGNUM Либерия заняла восьмое место в списке лучших туристических направлений, опубликованном компанией Lonely Planet. Об этом сообщает ВВС Africa.

В топ-10 списка компании Lonely Planet, выпускающей серию популярных путеводителей, также вошли две другие африканские страны — Эсватини (пятая) и Марокко (девятая).

Обосновывая свой выбор, представители компании признают, что «для большинства посторонних Либерия является чем-то вроде загадки», но далее объясняют причины своего выбора.

«Здесь есть идиллические пляжи, одни из лучших в Западной Африке для занятий серфингом… Тут также есть национальный парк Сапо, находящийся во втором по величине районе тропических лесов в Западной Африке. В этих густых лесах у вас есть шанс наткнуться на шимпанзе, лесных слонов и знаменитых карликовых бегемотов, которые по размеру не больше, чем шотландский пони», — говорится в заявлении на сайте компании.

По словам журналистов, если бы рейтинг Lonely Planet оказал влияние, это было бы замечательным поворотом для страны, которая была полностью отрезана от туристов из-за вспышки лихорадки Эбола, которая закончилась в 2016 году.

Касаемо других стран, в Lonely Planet Эсватини назвали «одним из самых недооцененных мест на юге Африки», а Марокко признали страной с «проверенными временем достопримечательностям, дополненными надежными, но в то же время стильными местами размещения».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Фонд благотворительной помощи назвал Либерию самой гостеприимной в мире страной для незнакомцев.

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