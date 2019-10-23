Токио, , 15:15 — REGNUM Условно-бесплатную гоночную игру Asphalt 9: Legends для консоли Nintendo Switch скачали больше миллиона раз за первую неделю. Об этом сообщил портал Gamasutra 22 октября.

Разработчики игры остались довольны такими результатами и пообещали регулярно наполнять свой проект новым контентом. Напомним, на других платформах Asphalt 9: Legends вышла ещё в 2018 году.

Asphalt — это серия гоночных игр, разработанная различными подразделениями компании Gameloft. Всего франшиза насчитывает 15 видеоигр.

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