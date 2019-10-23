Сеул, , 14:51 — REGNUM 23 октября в столице Южной Кореи открылась восьмая международная конференция по возобновляемым источникам энергии (KIREC). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, конференция проходит в выставочном центре COEX в период с 23 по 25 октября.

Известно, что в международном мероприятии принимают участие около 3500 представителей 108 стран мира.

В рамках конференции представители разных стран обсудят способы борьбы с изменением климата и пути расширения использования возобновляемых источников энергии.

«С развитием цивилизаций и в погоне за экономическим ростом действия человечества привели к климатическому кризису. Нам необходимо перейти на чистую энергетику, чтобы сохранить окружающую среду и экосистемы», — сказал бывший генсек ООН Пан Ги Мун на церемонии открытия.