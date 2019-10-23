Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare. Об этом исполнитель рассказал в своём Twitter-аккаунте 22 октября.

Кроссовки Ozweego Twitter.com/PUSHA_T

https://twitter.com/PUSHA_T/status/1186722846606839808

Кроссовки будут называться Kingslayer Ozweego. Получить бесплатную пару такой обуви можно будет при достижении ранга «офицер» в предстоящей игре.

Напомним, релиз Modern Warfare состоится 25 октября 2019 года. При этом российские владельцы консоли PS4 не смогут приобрести игру — компания Sony убрала её из своих магазинов.

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