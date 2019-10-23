Берлин, , 14:34 — REGNUM Щенок золотистого ретривера с шерстью мятного зеленоватого цвета родился в немецком городе Вермельскирхен. Об этом сообщило агентство DPA.

Сообщается, что всего в помете было 9 щенков, но остальные были обычного белого цвета. Хозяйка щенка мятного цвета назвала его соответствующе — Мохито.

Как рассказала ветеринар Кристиан Димитриадис, такой цвет шерсти у щенков — редкое явление. Это произошло из-за того, что плацента растворилась, пока щенок находился в утробе матери и его шерсть окрасила желчь, содержащая зеленый пигмент.